POL-MK: Ermittlungen nach Wohnhausbrand

Kierspe (ots) - In der Helle waren zwischen 29.12. und 5.1. Einbrecher aktiv. Sie drangen gewaltsam in den Lagerraum eines dort ansässigen Clubs ein. An der Tür entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Tat wurde am vergangenen Freitag angezeigt. Beute machten die Täter offenbar nicht. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

