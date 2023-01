POL-MK: Nachbar vertreibt Dieb

Menden (ots) - Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Sonntag die Schaufensterscheibe im Erdgeschoss eines Hauses an der Hauptstraße. Es entstand Sachschaden. Wer hat die Tat gesehen oder kann Angaben zur Identität der Täter machen? Die Polizei Menden ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. (dill) Am Samstag, um 3.30 Uhr, drangen Schreie und Hilferufe über die Kolpingstraße bis in die ...

