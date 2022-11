Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach; Scheiben an Kirche eingeworfen

Hagenbach (ots)

Hagenbach; Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 08.11.-10.11.2022 vier Bleiglasscheiben am Kirchenschiff der St. Michaels Kirche in der Ludwigstraße mit Steinen eingeworfen. Durch die Beschädigungen ist ein Schaden von ca. 2000EUR entstanden.

