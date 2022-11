Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Diebstahl zweier Hunde

Lingenfeld (ots)

Am Donnerstagmittag, den 10.11.22 gegen 13:00 Uhr leinte ein Hundehalter seine beiden Hunde vor einem Einkaufsmarkt in Lingenfeld an und ging anschließend für wenige Minuten einkaufen. Als der Hundehalter aus dem Markt zurückkam, stellte dieser fest, dass seine hellbrauner Labradormischlingsrüde sowie die Dackelhündin mit weißem Fell weg waren. Da ausgeschlossen werden konnte, dass die Hunde entlaufen waren, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

