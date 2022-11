Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrolle des Schwerverkehrs auf der B272 bei Hochstadt

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Am 09.11.2022, in der Zeit von 08.00 - 13.00 Uhr wurden durch Kräfte der Polizeidirektion Landau, der Zentrale Verkehrsdirektion und des Zolls Kontrollen mit dem Schwerpunkt Schwerverkehr durchgeführt. Hierbei kam es zu mehreren Beanstandungen, unter anderem wurden zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Ladungssicherung gefertigt. In einem Fall wurde ein Radlader ohne Sicherung befördert (s. Foto). Weiterhin kam es zu einer Untersagung der Weiterfahrt wegen fehlender Fahrerlaubnis. Gegen den Halter wird ein Verfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eigeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell