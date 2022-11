POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wörth am Rhein (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 13 Uhr führten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Wörth am Rhein Geschwindigkeitsmessungen in den Gemarkungen Jockgrim, Kandel und Hagenbach durch. Insgesamt überschritten 17 der knapp 160 gemessenen Kraftfahrzeuglenker die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Spitzenreiter war an ...

