POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raubüberfall auf Kiosk in Delmenhorst ++ Öffentlichkeitsfahndung

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 16. Oktober 2022, 19:10 Uhr, ist in der Gemeinde Hatten ein Pkw in Brand geraten. Ein 39-jähriger Mann aus der Gemeinde Hatten befuhr mit seinem Pkw die Straße Birkenwinkel, als im Bereich des Motorraumes ein Feuer entstand. Der Fahrer verließ das Fahrzeug, welches kurze Zeit später in Flammen stand. Die Freiwillige Feuerwehr ...

