Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Identität nach Tötungsdelikt geklärt: Weitere Zeugen gesucht - Linsengericht

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 19.09.2022

Identität nach Tötungsdelikt geklärt: Weitere Zeugen gesucht - Linsengericht

(cl) Nach dem Fund eines männlichen Leichnams am Samstagmorgen in Linsengericht (wir berichteten) steht die Identität des Toten nun fest. Demnach handelt es sich um einen 25-jährigen syrischen Staatsangehörigen aus Gelnhausen. Die Obduktion durch die Rechtsmedizin Frankfurt/Main wurde noch am Samstagabend begonnen und dauerte bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags an. Auf Grund des Sektionsergebnisses gehen die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen nun mit Sicherheit von einem Tötungsdelikt aus. Die Kriminalpolizei richtete in der Folge eine Arbeitsgruppe ein, die die umfangreichen Ermittlungen fortführen wird. In diesem Zusammenhang werden weiterhin Zeugen gesucht, die zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Samstagmorgen, 10 Uhr, Beobachtungen im näheren Umfeld der Straße "An der Burgmühle" im Bereich der dortigen Bahngleise gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 8270 entgegen.

Hinweis: Rückfragen zu dieser Meldung richten Sie bitte an den Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hanau, Herr Staatsanwalt Jung, unter der Rufnummer 06181 297-834.

Offenbach, 19.09.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell