POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Samstag,17.09.2022

Auffinden eines Leichnams - Linsengericht

(jm) Nach dem Fund eines männlichen Leichnams am Samstagmorgen im Bereich "In der Burgmühle" nahe der Bahngleise hat die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen die Ermittlungen wegen Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Hierzu waren auch ein Polizeihubschrauber, zwei Diensthundeführerinnen und ein Team von der technischen Einsatzeinheit im Einsatz. Die polizeilichen Maßnahmen wurden durch das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr Gelnhausen unterstützt. Zudem war die Rechtsmedizin vor Ort. Eine Obduktion wird noch am Samstagabend stattfinden. Gegen 10.30 Uhr hatte ein Spaziergänger eine leblose Person der Polizei gemeldet. Die Ermittlungen auch zur Identität des tot aufgefundenen Mannes dauern an.

Hinweis: Auskünfte zu dieser Meldung erteilt frühestens am Montag die Staatsanwaltschaft Hanau, Frau Staatsanwältin Lisa Pohlmann, unter der Rufnummer 06181 297-319.

