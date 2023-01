Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tür gegen Nase geschlagen

Plettenberg (ots)

Ein bisher unbekannter Täter hat einem Fahrlehrer (59) am Freitagmittag im wahrsten Sinne des Wortes die Tür vor der Nase zugeschlagen. Gegen 14.30 Uhr war er mit einem Fahrschüler in einem LKW auf Fahrstunde. Im Bereich Grünestraße / Lehmkuhler Straße habe man am STOPP-Zeichen angehalten. Ein Autofahrer hatte zuvor schon durch wildes Hupen auf sich aufmerksam gemacht. An der Einmündung stieg der Fahrer darauf aus und lief - sich lautstark beschwerend - zur Tür. Der Fahrlehrer öffnete und wollte aussteigen, worauf der Täter die Tür wutentbrannt zu und seinem Opfer gegen die Nase schlug. Er wurde hierdurch leicht verletzt. Der Täter flüchtete in seinem Golf mit Mönchengladbacher Kennzeichen in Richtung Lehmkuhler Straße. Täterbeschreibung: Männlich, ca. 45 bis 50 Jahre alt, ca. 100 kg schwer, ca. 175 cm groß, graue, mittellange Haare, Bart. Mit ihm sollen sich noch ein Mann und eine Frau im PKW befunden haben. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen. (dill)

