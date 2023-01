Lüdenscheid (ots) - Ein 21-Jähriger wurde durch einen Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft am Rathauspaltz am Donnerstag, gegen 15:40 Uhr, dabei beobachtet, wie er Bekleidungsstücke in eine mitgebrachte Einkaufstüte legte. Anschließend passierte der Mann den Kassenbereich, ohne zu zahlen. Der Ladendetektiv sprach den Mann an und hielt ihn am Arm fest. Der 21-Jährige schlug daraufhin um sich. Im Zuge des ...

mehr