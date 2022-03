Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetene Gäste im Freibad

Weberstedt (ots)

Ca. 150 Euro Schaden richteten Unbekannte im Freibad Weberstedt an. Zwischen Mittwoch 23. und Samstag, 24. März drangen sie gewaltsam in den Kassenraum des Bades ein. Dort wühlten sie in einem Schreibtisch und öffneten eine Geldkassette. Unverrichteter Dinge zogen der oder die Täter von dannen. In der Geldkassette befand sich nur Kleingeld, offenbar zu wenig, denn das ließen sie zurück.

