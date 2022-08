Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0511--Weggeworfene Zigarette verursacht Brand--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Arsten, Twiedelftsweg Zeit: 13.08.22, 13.45 Uhr

Eine weggeworfene Zigarette führte am Samstag zu einem Brand in einem Wohngebiet in Arsten. Ein Tatverdächtiger konnte noch in Tatortnähe gefasst werden.

Polizei und Feuerwehr wurden am Nachmittag zu einem Feuer in den Twiedelftsweg gerufen. Dort brannten an der Grundstücksgrenze eines Reihenhauses eine Grünfläche und ein Gebüsch. Die Flammen griffen bereits auf einen Holzschuppen sowie eine Transformatorenstation und einen Verteiler über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und Schlimmeres verhindern. Es entstand ein geschätzter Schaden von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Zeugen berichteten, dass ein Verdächtiger zuvor in dem Grünzug unterwegs war. Nach anschließenden Ermittlungen konnte ein 37 Jahre alter Tatverdächtiger noch in der Nähe gestellt werden. Er gab zu, eine brennende Zigarette in das Gebüsch geworfen zu haben. Er versuchte noch, das Feuer mit dem Inhalt einer Bierdose zu löschen. Als dies misslang, flüchtete der alkoholisierte 37-Jährige. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen ihn ein.

Die Polizei Bremen weist darauf hin, dass bei der derzeit herrschenden Trockenheit jede weggeworfene Zigarettenkippe eine große Gefahr darstellt. Ob achtlos auf dem Boden entsorgt oder aus dem Autofenster geworfen - der oftmals noch glimmende Zigarettenstummel kann leicht ein Feuer entfachen und einen größeren Brand verursachen. Außerdem ist das unsachgemäße Entsorgen von Zigaretten in Bremen eine Ordnungswidrigkeit. Seit dem 1. Mai muss dafür 50 Euro gezahlt werden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell