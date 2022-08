Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0509 --Überfall nach Festival--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Neustadtswall Zeit: 14.08.2022, 2.30 Uhr

Nach dem Ende eines Musikfestivals in der Bremer Neustadt überfiel ein bewaffneter Räuber den Veranstalter in dessen Wohnwagen und raubte die Einnahmen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 39 Jahre alte Mitveranstalter saß gegen 2.30 Uhr in seinem Wohnwagen am Neustadtswall und machte die Tagesabrechnung. Ein maskierter Mann trat hinein, bedrohte den Bremer mit einer Schusswaffe und nahm sich das Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Parkanlagen. Der Räuber war etwa 175 Zentimeter groß, dunkel gekleidet und mit schwarzer Wollmütze getarnt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

