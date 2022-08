POL-HB: Nr.: 0506 --Vorläufiges Resümee der Bundesligapartie

Polizei Bremen

Ort: Bremen-wohninvest-Weserstadion Zeit: 13.08.2022

Am Sonnabendnachmittag standen sich Werder Bremen und der VfB Stuttgart im wohninvest-Weserstadion gegenüber. Die Polizei begleitete die Geschehnisse rund um die Partie.

Die Polizei Bremen erhielt an diesem Tag Unterstützung von Kräften aus Niedersachsen und von der Bundespolizei. Ein Großteil der auswärtigen Anhänger reiste mit einem Sonderzug an. Die Personen wurden von der Polizei zum Stadion und wieder zurück begleitet. Vor dem Spielbeginn entzündeten Besucher aus dem Bereich der Gästefans mehrere Bengalos im Stadion, die Polizei fertigte entsprechende Anzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Dazu hatten es die Einsatzkräfte an diesem Tag mit einigen wenigen fußballtypischen Straftaten wie Sachbeschädigung oder Körperverletzung zu tun.

Die Abreise von Fans und Mannschaften verlief anschließend ohne besondere Vorkommnisse.

