POL-HI: Harsum - Sachbeschädigung an der Volksbank Harsum

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth/ Detfurth (web) Am 28.03.2022, gegen 23:20 Uhr, kam es in Bad Salzdetfurth/ Detfurth, in den Straßen "Am Bach" bzw. "Auf dem Rhoden" zu zwei Trunkenheitsfahrten durch Motorradfahrer. Zunächst wurde durch einen Anwohner ein Hinweis auf einen möglicherweise alkoholisierten Motorradfahrer in der Straße Am Bach gegeben. Der Führer eines Kraftrades der Marke BMW war dem Hinweisgeber ...

mehr