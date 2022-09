Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Abbiegen Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer und ein 37-jähriger Pkw-Fahrer kollidierten am Montag (05.09.2022). gegen 15.30 Uhr, bei Abbiegen in der Bruchwiesenstraße. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell