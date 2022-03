Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Abgelenkt und beklaut + BMW gestohlen + Kennzeichendiebstahl

Friedberg (ots)

+++

Nidda: Abgelenkt und beklaut

In Nidda kam es am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr zu einem Trickdiebstahl, in dessen Rahmen ein Täterpärchen gemeinsam mehrere Hundert Euro von einem 79-Jährigen erbeutete.

Als der Geschädigte sich nach dem Geldabheben in der Bahnhofstraße wieder in sein Fahrzeug setzte und gerade dabei war, seine EC-Karte zurück in das Portemonnaie zu stecken, stieg plötzlich eine Frau auf der Beifahrerseite in den Mercedes. Diese hatte eine Kladde in der Hand und gab mittels Gesten zu verstehen, weder hören noch sprechen zu können. Es erweckte den Eindruck, dass diese Spenden sammeln wollte. Eine männliche Person, die währenddessen vor dem Fahrzeug stand, lenkte den Geschädigten dann ab. Als die Unbekannte das Fahrzeug schließlich wieder verließ, musste der Senior feststellen, dass ihm ein dreistelliger Bargeldbetrag fehlte.

Die weibliche Tatverdächtige soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und ein Kopftuch getragen haben. Sie hatte eine Kladde in den Händen, auf welchem ein Zettel mit dem Zeichen für Menschen mit Behinderung (Rollstuhlfahrer auf blauen Untergrund) sowie jenem für Gehörlosigkeit klemmte. Bezüglich des männlichen Tatverdächtigen liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor.

Hinweise zur genannten Tat sowie bezüglich der beiden Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010 entgegen.

+++

Friedberg: BMW gestohlen

Unbekannte haben am Dienstagabend in Ortsteil Dorheim einen blauen BMW gestohlen. Der 22 Jahre alte 318i, an welchem Friedberger Kennzeichen angebracht gewesen waren, stand auf einem Parkplatz in der Straße "Zur Hainerde". Bisherigen Erkenntnissen nach wurde der PKW dort zwischen 19.50 Uhr und 21.45 Uhr entwendet. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Rosbach: Kennzeichendiebstahl

Beide Kennzeichen eines grauen VW Golf (FB-WW 214) sind am Dienstagvormittag zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr auf dem Wanderparkplatz in der Straße "Die Sang" in Ober-Rosbach gestohlen worden. Wo sind besagte Schilder seither aufgefallen? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

+++

