Friedberg (ots) - +++ A5 bei Münzenberg: LKW-Unfall am Stauende Am Dienstagnachmittag kam es auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Butzbach und dem Gambacher Kreuz zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Lastwagen, in dessen Rahmen zwei Kraftfahrer verletzt wurden. Notwendige Aufräumarbeiten erstreckten sich, unter anderem aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe, bis in den späten Abend. Teile der Fahrbahn ...

mehr