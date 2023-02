Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

Rodishain (ots)

Durch unbekannte Täter wurde am Samstag, gegen 00:48 Uhr, ein Zigarettenautomat in der "Neuen Reihe" gesprengt. Ein Zeuge vernahm zunächst einen lauten Knall, wurde in diesem Zusammenhang auf 2 Personen aufmerksam, welche sich vom Tatort fußläufig in Richtung Friedhof entfernten. Die Personen sollen einen Rucksack mitgeführet haben. Trotz sofortiger umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter entkommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Zigarettenschachteln und Bargeld in unbekannter Menge entwendet. Der Zigarettenautomat wurde stark beschädigt, so dass von einem Schaden von mehreren tausend Euro auszugehen ist. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 03631-960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell