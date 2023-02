Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken auf Feld gelandet

Günzerode (ots)

Am Samstag, gegen 22:15 Uhr, wurden die Kollegen zu einem möglichen Unfall auf die B 243/Abzweig K 28 Kleinwechsungen gerufen. Vor Ort eingetroffen wurde ein PKW festgestellt, welcher von der Fahrbahn abgekommen war und auf dem Feld stand. Der angetroffene Fahrer stand erkennbar unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Weiterhin verlief ein Drogentest positiv. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 68-Jährige die B243 aus Richtung Günzerode. Am Abzweig in Richtung Kleinwechsungen verlor er in einer dortigen Rechtskurve in Folge des Genusses alkoholischer Getränke und Rauschmitteln die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr etwa 150 Meter auf ein angrenzendes Feld. Eine Blutentnahme bei dem leicht verletzten Fahrer wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt.

