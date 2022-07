Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach: Fahrradunfall - 2 Personen leicht verletzt

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, kam es in Höhe Reichenberger Straße/Stettiner Straße zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Der 16-jähriger Fahrer hatte die Kontrolle über sein E-Bike verloren, fuhr im Kurvenbereich zu weit rechts und geriet mit ca. 50 Km/h in den Gegenverkehr. Der jugendliche Verursacher wurde in ein Krankenhaus gebracht, da er eine Fußverletzung und mehrere Schürfwunden erlitt. Der 18-jährige Radler klagte über Schmerzen in den Armen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell