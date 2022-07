Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Weitere Ermittlungen zum Todesfall einer 64-Jährigen in Sinsheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim - Zeugenaufruf

Nach dem gewaltsamen Tod einer 64 Jahre alten Frau in Sinsheim sucht die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nach weiteren Zeugen und einem möglichen Tatort. Die Ermittlungen der Sonderkommission "Hecke" konzentrieren sich derzeit auf die Rekonstruktion der Ereignisse am Donnerstag, den 23. Juni. Dabei ist noch unklar, an welcher Örtlichkeit dem Opfer die tödlichen Verletzungen zugefügt wurden. Weiterhin fehlt eine Brille des Opfers. Von der Sonderkommission werden daher Bilder der Geschädigten, der Brille sowie des von ihr genutzten Fahrzeugs (Vergleichsbilder) veröffentlicht. Die Sonderkommission hat in diesem Zusammenhang die folgenden Fragen: Wer hat das Opfer am Donnerstag, den 23. Juni, gesehen? Wer kann Angaben über den Verbleib der von der Frau genutzten Brille machen? Wer hat den von ihr genutzten schwarzen Ford Fiesta am Donnerstag, den 23. Juni, gesehen?

Hinweise werden über das Hinweistelefon 0621/174-4444, über das Hinweisportal https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=HeC68Ma&c=-1&language=ger oder jede Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell