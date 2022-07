Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: während Unwetter hochwertiges E-Bike gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter nutzte wohl das Unwetter aus um am Donnerstag, 30.06.2022, in dem Zeitraum zwischen 16.10 Uhr, bis 16.25 Uhr, ein schwarzes E-Bike der Marke Bulls zu stehlen. Das E-Bike stand im Sarasinweg und war an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt über 6.000 Euro. Bei dem Unbekannten soll es sich um eine männliche Person handeln, die zwischen 20 und 25 Jahre alt sein könnte. Er soll ein weißes T-Shirt getragen haben. Es wird vermutet, dass er den kurzen Hagelschauer zur Tatbegehung ausnutzte, da zu diesem Zeitpunkt so gut wie keine Passanten auf den Straßen unterwegs waren. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0 (24 h) sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

