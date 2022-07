Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Seitenscheibe eines Wohnmobiles beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.06.2022, kurz vor 11.00 Uhr, wurde eine Seitenscheibe eines weißen Wohnmobiles beschädigt. Die Geschädigte erhielt auf ihrem Mobiltelefon eine Nachricht, dass die Alarmanlage des Wohnmobiles ausgelöst habe. Bei einer Nachschau konnte sie auf der Beifahrerseite ein etwa 20 Zentimeter großes Loch in einer Seitenscheibe feststellen. Ein Aufbruchsversuch oder ein Verkehrsunfall scheinen eher unwahrscheinlich. Das Wohnmobil stand auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Ochsenmattstraße. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können.

