POL-PDWO: Worms - Warnmeldung vor so genanntem "Phishing"

Alsheim (ots) - Im Zeitraum vom 12.03.2022, 16:00 Uhr bis 13.03.2022, 20:10 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in Einfamilienhaus in Alsheim ein. Zunächst warfen sie einen Stein in eines der Kellerfenster und hebelten dieses im Anschluss auf. Sie durchsuchten die Räume im Erdgeschoss und entwendeten Bargeld und Schmuck von mehreren einhundert Euro. Schließlich flüchteten sie durch die Terrassentür. Die Polizei ...

