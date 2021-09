Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher steigen über Oberlicht in Kiosk ein - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Einbrecher sind am Mittwoch (1.9., 0:15 bis 7:30 Uhr) an der Neubrückenstraße über ein Oberlicht in einen Kiosk eingestiegen.

Die Täter griffen mehr als 90 Zigarettenstangen und einen dreistelligen Bargeldbetrag und verschwanden mit der Beute in unbekannte Richtung. Eventuell haben Zeugen etwas beobachtet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell