POL-KN: (VS-Villingen) Unfallfahrt unter Alkohol (03.03.2022)

Unter Alkoholeinfluß einen Unfall gebaut hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der Straße "Münsterplatz". Ein 52-Jähriger war mit einem BMW 320 unterwegs und stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen Stein, wobei an seinem Auto ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille, worauf die Polizei seinen Führerschein einbehielt und eine Blutprobe anordnete. Den Autofahrer erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheitsfahrt.

