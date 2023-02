Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugen nach versuchten schweren Raub in Möbelgeschäft gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Am Montagabend kam es gegen 19:10 Uhr zu einem versuchten Raubdelikt in einem Möbelgeschäft an der "Niedersachsenstraße". Als ein 60-jähriger Mitarbeiter nach Ladenschluss den Markt über eine Nebeneingangstür verließ, wurde dieser plötzlich von zwei maskierten Männern angegriffen. Die Täter schlugen das Opfer und zwangen es unter Vorhalt mehrerer Waffen die Tür zum Gebäude aufzuschließen. Als die Täter im Gebäudeinneren bemerkten, dass sie nicht weiterkamen, ergriffen sie die Flucht. Ohne Beute liefen die zwei Männer anschließend aus der Nebentür in Richtung des hinter dem Markt gelegenen Waldgebietes davon. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, u.a. durch den Einsatz des Polizeihubschraubers, konnten die Täter nicht festgestellt werden. Die zwei Männer wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- ca. 1,80 m - ca. 20-25 Jahre alt - schlanke, sportliche Figur - deutsche Sprache, ohne Akzent - maskiert mit schwarzer Sturmhaube - dunkle Kleidung, u.a. dunkle Jacke mit weißem Detail im Schulterbereich - weiße Turnschuhe - dunkle Handschuhe

Täter 2:

- ca. 1,75 m - ca. 20-25 Jahre alt - schlanke, sportliche Figur - schwarze Sturmhaube - dunkle Kleidung - Turnschuhe - schwarze Handschuhe

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell