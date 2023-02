Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Köperverletzung

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen gegen 02:30 Uhr kam es an der "Wasserwerkstraße" zu einer Körperverletzung. Ein 27-Jähriger nahm einen Unbekannten zuvor in Autobahnnähe A33 im Nahbereich der Anschlussstelle "Osnabrück-Widukindland oder Lüstringen" in seinem Pkw mit. Der Unbekannte hatte auf sich aufmerksam gemacht und der 27-Jährige wollte ihm helfen. Der Unbekannte lotste den Pkw-Führer zur "Wasserwerkstraße". Als sie an der "Wasserwerkstraße 77" angekommen waren, fragte der Täter den 27-Jährigen nach Bargeld. Dies wurde durch den Mann aus Georgsmarienhütte abgelehnt. Daraufhin schlug der Täter mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf des 27-Jährigen. Zusätzlich schlug er die Seitenscheibe des Pkws ein und flüchtete anschließend. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Mann beschreibt den Täter wie folgt:

- männlich - 25-30 Jahre alt - ca. 172cm groß - kein Deutscher, aber deutschsprachig - rasierter Bart - trug eine schwarze Jacke

Die Polizei Osnabrück sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fußgänger/Anhalter oder Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können. Diese sollen sich bitte unter 0541/327 -3103 oder -2115 melden.

