POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Rohbau - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitagmittag (15:30 Uhr) bis Montagmorgen (07:20 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen Rohbau an der Leyer Straße unweit der Stephanus-Kirche. Durch die Täter wurden mehrere Werkzeuge entwendet, die Schadenssumme liegt in einem hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu der Tat geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2115 oder -3203.

