Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Leichtkraftradfahrer bei Ivenack (LK MSE) schwer verletzt

Malchin (ots)

Am 30.08.2022 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße Basepohl - Ivenack ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 75-jähriger PKW-Fahrer und ein 16-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer befuhren die nur knapp 3,50 m messende Verbindungsstraße. Innerhalb einer Kurve begegneten sich beide Fahrzeugführer. Der PKW-Fahrer fuhr nach Zeugenaussagen nicht möglichst weit rechts, sodass der LKR-Fahrer seinerseits nach rechts ausweichen musste. Hierbei verlor dieser die Gewalt über sein LKR, kam in weiterer Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen einen Straßenbaum. Durch die Kollision verletzte sich der LKR-Fahrer schwer. Am LKR entstand Sachschaden in Höhe von 6.000,- EUR. Der Verletzte wurde in das Klinikum Neubrandenburg verbracht.

