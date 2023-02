POL-OS: Fürstenau: Zeugen gesucht nach Einbruch in Anhänger

Osnabrück (ots) - Am Montag kam es gegen 19:45 Uhr zu einer Unfallflucht am Nordring. Ein Nissan Juke touchierte beim Befahren des Parkplatzes einen geparkten Seat Leon und entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Durch den Zusammenstoß entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Durch Zeugen konnte die Unfallverursacherin im Nahbereich angetroffen werden. Ein ...

mehr