Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Schussabgabe auf der A30

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen um 09:46 Uhr fuhr eine Sattelzugmaschine auf der A30 in Richtung Rheine. Zwischen der Anschlussstelle "Südkreuz/Nahne" beabsichtigte der 55-Jährige aus Lingen mit seiner Sattelzugmaschine aufgrund einer Baustelle vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen zu wechseln. Neben ihm fuhr ein Pärchen in einem schwarzen "Pick-Up" mit einem dunklen Pferdeanhänger. Aus dem fahrenden Pkw schoss der Unbekannte mit einer Handfeuerwaffe durch sein geöffnetes Seitenfenster auf die Seitenscheibe des Sattelzuges. Die Seitenscheibe des Lkws zerborstete, aber der 55-jährige Fahrer blieb unverletzt. Anschließend fuhr der Pick-Up weiter in Richtung Rheine. Durch den Lkw-Fahrer konnte ein Kennzeichenfragment abgelesen werden. Durch die Beamten wurden sämtliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Eine Fahndung verlief negativ.

Die Polizei Osnabrück bittet Bürger, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Tat geben können, sich unter 0541/327 -3103 oder -2515 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell