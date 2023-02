Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/BAB30: Auffahrunfall auf der A30 mit drei beteiligten Fahrzeugen

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 07:20 Uhr ereignete sich auf der A30 kurz vor der Anschlussstelle Sutthausen ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Verkehrsteilnehmerin leicht verletzt wurde. Aufgrund eines vorangegangenen Unfalls ohne verletzte Personen kam es in Fahrtrichtung Rheine zu einem Stau. Als ein 21-jähriger VW-Fahrer auf das Stauende zufuhr, konnte dieser nicht mehr rechtzeitig bremsen. Dadurch fuhr er auf den vorausfahrenden Opel Corsa auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf einen Mercedes geschoben. Durch den Unfall wurde die 31-jährige Fahrzeugführerin des Opel Corsa leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige VW-Fahrer und der 22-jährige Fahrer des Mercedes blieben unverletzt. Zudem entstanden Sachschäden an allen drei Fahrzeugen. Durch die Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

