POL-OS: Wallenhorst: Grundstückseinfahrt erheblich beschädigt - Verkehrsunfallflucht

Wallenhorst (ots)

Am Freitag, zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr, ereignete sich in der Mozartstraße eine Verkehrsunfallflucht. An einem Grundstück, gelegen zwischen Penter Straße und Richard-Wagner-Straße, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug eine Grundstücksmauer und ein Zufahrtstor. Die Beschädigungen sind so erheblich, dass der Unfall vom Fahrer oder der Fahrerin des verursachenden Fahrzeugs bemerkt worden sein muss. Möglicherweise entstand der Schaden beim Rangieren mit einem Transporter oder Lkw. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, insbesondere auch zu verdächtigen Fahrzeugen, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/94530.

