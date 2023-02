Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Jugendlicher entzog sich Verkehrskontrolle

Berge (ots)

Am Freitagmittag beabsichtigte eine Funkstreife einen Roller (Kleinkraftrad) in der Geschwister-Scholl-Straße zu kontrollieren. Als dem Fahrer Haltezeichen gegeben wurden, beschleunigte dieser seine Fahrt und versuchte gleichzeitig mit einer Hand das Versicherungskennzeichen abzudecken. Der ortskundige Fahrer konnte sich der Kontrolle dadurch entziehen, dass er einen durch Poller für Pkw gesperrten Weg nutzte. Allerdings hatten die Polizisten das Kennzeichen abgelesen. An der Halteranschrift wurde bekannt, dass der Roller an einen Bekannten verliehen worden sei. In Bippen wurde ein 15-Jähriger zu der Sache vernommen und der Jugendliche räumte umgehend ein, dass er mit der Situation überfordert gewesen sei und sich deshalb der Kontrolle entzogen habe. Der Junge war sich darüber im Klaren, dass seine Mofa-Prüfbescheinigung nicht zum Führen des genutzten Rollers ausreichte. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

