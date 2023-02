Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Ersthelfer findet bewusstlosen Fahrradfahrer

Osnabrück (ots)

Am Freitag gegen 17:15 Uhr ging ein Notruf zu einem bewusstlosen Fahrradfahrer an der Bremer Straße ein. Rettungsdienst und Notarzt kümmerten sich um der Verletzten, der zunächst ohne Bewusstsein blieb und ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein Zeuge und Ersthelfer hatte den Verletzten zuvor dabei beobachten können, wie er die Bremer Straße in stadtauswärtige Richtung mit deutlichen Schlangenlinien befuhr. Der 62-Jährige verlor den Radfahrer dann aus den Augen. Im Bereich der Bushaltestelle "Bremer Brücke" stadteinwärts, sah er den 38-jährigen Radfahrer dann bewusstlos auf dem Boden liegen. Der verletzte Osnabrücker kam im Krankenhaus wieder zu Bewusstsein, konnte sich an den Unfall aber nicht erinnern. Die Wahrnehmungen des Zeugen und Untersuchungen im Krankenhaus legten nahe, dass der 38-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei ließ eine Blutprobe entnehmen. Im Krankenhaus wurden letztlich nur leichte Verletzungen bei dem Gestürzten diagnostiziert. Hinweise auf die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer am Unfall gibt es nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die den unmittelbaren Fahrradsturz gesehen haben. Hinweise werden unter 0541/327-2515 entgegengenommen.

