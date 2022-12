Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Wanna (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Wanna. Am heutigen Freitagmorgen (23.12.2022) kam es gegen 07:30 Uhr auf dem Feuerstättenweg in Wanna zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Wanna kam hierbei mit seinem PKW aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem massiven Straßenbaum. Er konnte sich noch selbstständig aus seinem PKW befreien, erlitt jedoch schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

