Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Umspannwerk - Wer kann Hinweise geben?

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen verschafften sich am vergangenen Wochenende bislang unbekannter Täter Zutritt zum Gelände des Umspannwerks in der Badenwerkstraße. Die Einbrecher entfernten gewaltsam ein Zaunelement der Umzäunung und fuhren ersten Ermittlungen nach mit einem Fahrzeug auf das Gelände. Dort wurden anschließend ein Fenster eines Gebäudes eingeschlagen sowie zwei Tore aufgehebelt. Dabei erbeuteten die Täter mehrere Kabelrollen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Der Polizeiposten Neulußheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06205 31129 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell