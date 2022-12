POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Lamstedt

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am Montag (19.12.2022) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem schweren räuberischen Diebstahl in Cuxhaven. Ein 34-jähriger Cuxhavener hielt sich hierbei in einer Cuxhavener Spielothek auf. Im Anschluss wurde er aufgrund eines höheren Alkoholkonsums von zwei Männern, 49 und 22 ...

mehr