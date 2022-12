Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld geraubt - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Montag (19.12.2022) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem schweren räuberischen Diebstahl in Cuxhaven. Ein 34-jähriger Cuxhavener hielt sich hierbei in einer Cuxhavener Spielothek auf. Im Anschluss wurde er aufgrund eines höheren Alkoholkonsums von zwei Männern, 49 und 22 Jahre alt, beide aus Cuxhaven, die ihm flüchtig bekannt waren, zu seiner Wohnanschrift in der Karpfangerstraße in Cuxhaven verbracht. Bereits im Auto hatten die beiden Männer dem Opfer Bargeld aus dessen Tasche entwendet. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung an der Wohnanschrift des Opfers hielt der 22-jährige dem Opfer eine Schusswaffe an den Kopf. Die beiden Männer flüchteten im Anschluss mit dem Bargeld vom Tatort. Das Opfer wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Nach intensiven Ermittlungen wurden zunächst Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt und im Anschluss vollstreckt. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade erließ das Amtsgericht Cuxhaven wegen besonders schweren räuberischen Diehstahls (Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren) Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Männer. Sie wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell