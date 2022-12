Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Cadenberge - Fahradfahrerin schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. Am heutigen Montagmorgen (19.12.2022) kam es gegen 07:40 Uhr in der Bahnhofstraße in Cadenberge zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Oberndorfer befuhr hierbei die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Dabei übersah er aus bislang unbekannter Ursache eine 78-jährige Cadenbergerin auf ihrem Fahrrad (Dreirad für Erwachsene), welche in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Cadenbergerin stürzte daraufhin und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

