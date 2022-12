Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfälle mit Verletzten in Midlum und Dorum

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am gestrigen Mittwoch (14.12.2022) kam es fast zeitlich zu zwei Unfällen, bei denen drei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 14:20 Uhr kollidierten an der Einmündung Cappeler Landstraße/Specken in Midlum zwei PKW. Eine 46-jährige Geestländerin übersah hierbei den einen 63-jährigen Mann aus Dorum, welcher von Midlum in Richtung Dorum unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider PKW. Durch den Unfall wurde der Dorumer leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die PKW mussten abgeschleppt werden.

Gegen 14:30 Uhr kollidierten an der Einmündung Westerbüttel/Poststraße in Dorum zwei PKW. Ein 64-jähriger Ihlienworther übersah hierbei eine 36-jährige Geestländerin, welche von Mulsum in Richtung Dorum auf der Poststraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Geestländerin sowie ihr 37-jähriger Beifahrerer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

