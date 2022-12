Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Trunkenheit im Straßenverkehr in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Am 14.12.2022, gegen 01.00 Uhr, kam es in der Papenstraße in Cuxhaven zu einer Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr. Den Beamten fiel die unsichere Fahrweise des Beschuldigten auf, so dass sie sich zu einer Verkehrskontrolle entschieden. Bei dieser wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer des Pkw unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholüberprüfung vor Ort ergab einen Wert von 1,83 %o. Außerdem war der Beschuldigte nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet, sowie die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell