POL-CUX: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis auf der BAB 27

Cuxhaven (ots)

Am Vormittag des 13.12.2022 kam es auf der BAB 27, in Höhe der AS Zentrum, zu einer Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland. Hierbei wurde das Gespann eines 24-jährigen Bremerhaveners kontrolliert. Dieser führte einen Pkw mit Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg. Als Fahrzeugführer besaß er nicht die dafür erforderliche Führerscheinklasse BE. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

