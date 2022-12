Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Verkehrsverstöße im Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/Wingst (ost) Seit Sonntag stellt die Polizei Hemmoor mehrere Verkehrsteilnehmer fest, die unter dem Einfluss berauschender Substanzen ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr lenkten. Nicht alle konnten dabei die erforderliche Fahrerlaubnis nachweisen.

Am Sonntag (11.12.2022), gegen 05:10 Uhr, wurde eine 53-jährige Frau aus der Wingst kurz vor ihrer Wohnanschrift gestoppt. Diese war auf dem Rückweg von einer nahe gelegenen Feierlichkeit, konnte jedoch auf die Fragen der Beamten während der Kontrolle kaum folgerichtige Antworten geben. Auch war sie bereits bei der Herausgabe der Fahrzeugpapiere offenkundig überfordert. Der starke Alkoholgeruch aus dem Wageninnenraum brachte die Polizeibeamten schnell auf die richtige Spur. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 3,7 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am Montag (12.12.2022) kam einer Streife der Wagen einer 47-jährigen Hemmoorerin auf der Schützenstraße entgegen. Aus vorangegangen Einsätzen war bereits bekannt, dass die Frau seit mehreren Jahren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten wendeten den Streifenwagen und stoppten die Frau in der Straße "Alter Postweg". Neben der 47-jährigen Frau befand sich auch ihre 5-jährige Tochter auf dem Beifahrersitz. Zusätzlich nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin wahr. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Weiterhin zeigte die Hemmorerin Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde das Jugendamt in Kenntnis gesetzt. Gegen die Frau wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeiten Verfahren eingeleitet.

Ebenfalls am Montag hielten die Beamten den Fahrer eines Opels gegen 17:55 Uhr in der Straße "Auf der Hörne" in Hemmoor an. Bei der Kontrolle zeigte der 29-jährige Mann aus Hemmoor Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Auch diesem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Dienstag, gegen 02:30 Uhr, unterzogen Beamte aus Hemmoor einen 42-jährigen Mann einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Hechthausen. Bei dem Mann wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

