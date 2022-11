POL-PPWP: Tödlicher Verkehrsunfall in der Mainzer Straße

Landstuhl (ots) - In Landstuhl ist es am Sonntagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Polizeiauto und einem anderen Pkw gekommen. Die Polizeistreife war kurz vor fünf Uhr in der Von-Richthofen-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Wiesenstraße missachtete der Fahrer eines Opel Corsa die Vorfahrt des Streifenwagens. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Er ...

