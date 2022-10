Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtasche aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Diebstahl war das Resultat eines halboffenen Pkw-Fenster. Am Mittwochmittag parkte eine 48-Jährige aus dem Kreis Kaiserslautern ihren Pkw in der Turnerstraße. Unglücklicherweise hatte sie vergessen ihr Seitenfenster komplett zu schließen. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit aus und entwendete die Handtasche aus dem Auto. Die Tat wurde durch zwei Jugendliche beobachtet. Es soll sich hierbei um einen Mann mit schwarzen Haaren, einer schwarzen Lederjacke und einer dunkelblauen Jeans mit aufgenähten Taschen gehandelt haben. Die Tasche konnte am Abend in unmittelbarer Umgebung durch Fußgänger aufgefunden und bei der Polizei abgegeben werden. Zeugen, die Hinweise geben können oder eine verdächtige Person wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

