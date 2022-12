POL-CUX: Fahren ohne erforderlichen Versicherungsschutz in Cuxhaven

Cuxhaven (ots) - Am Vormittag des 13.12.2022 kam es auf der BAB 27, in Höhe der AS Zentrum, zu einer Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland. Hierbei wurde das Gespann eines 24-jährigen Bremerhaveners kontrolliert. Dieser führte einen Pkw mit Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg. Als Fahrzeugführer besaß er nicht die dafür erforderliche Führerscheinklasse BE. ...

